Сотрудники псковской Росгвардии приняли участие в ярмарке вакансий

В Псковском филиале фонда «Защитники Отечества» состоялась ярмарка вакансий, в которой приняли участие сотрудники управления Росгвардии по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Фото управления Росгвардии по Псковской области

Представители вневедомственной охраны и отряда мобильного особого назначения «Кром» провели консультации для посетителей, рассказали о службе в ведомствах, условиях трудоустройства, социальных гарантиях и перспективах карьерного роста. Особое внимание уделили возможностям для ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции, им подробно разъяснили, какие преимущества даёт опыт службы при поступлении на работу в Росгвардию.

Мероприятие позволило соискателям напрямую пообщаться с представителями силовых структур, задать интересующие вопросы и получить актуальную информацию из первых рук. 

«Управление Росгвардии по Псковской области продолжит участвовать в подобных инициативах, направленных на информирование граждан о возможностях службы и укрепление кадрового потенциала ведомства», - подчеркнули в ведомстве.
