«Горячую линию» по вопросам противодействия коррупции проведут псковские приставы

«Горячую» телефонную линию на тему противодействия коррупции проведет начальник отделения собственной безопасности управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области Алексей Коровин 29 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве. 

Изображение: УФССП РФ по Псковской области

«"Горячая линия" предназначена для того, чтобы вы смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения», - отметили приставы.

Для того, чтобы связаться с УФССП, нужно позвонить по номеру телефона: 8 (8112) 699-075. Линия будет работать с 09:00 до 13:00.

«Имея нашу поддержку и консультацию, вы сможете получить информацию о том, как правильно действовать в случаях выявления коррупции или незаконных действий. Каждый поступивший вопрос по "горячей линии" будет проверен. Если потребуется, руководство управления примет все необходимые меры в ответ на обнаруженные нарушения. Мы призываем вас быть активными в борьбе против коррупции и незаконных действий. Ваше участие и информация, которую вы можете предоставить, помогут нам пресечь эти негативные явления. Не забудьте, что каждый из нас играет важную роль в создании безопасного и порядочного общества, и ваше действие может иметь глобальное значение. Надеемся на ваше активное участие и ждем ваших вопросов по "горячей линии"», - добавили в УФССП.
