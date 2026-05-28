В России обновили правила пожарной безопасности в лесах

Правительство утвердило новые правила пожарной безопасности в лесах, запрещающие разводить огонь на торфяниках и под кронами деревьев, следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовых актов.

«Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается использовать открытый огонь в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев», — говорится в документе.

Разводить открытый огонь можно только на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее полуметра. Причем после огонь следует тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

Кроме того, запрещается:

  • бросать в лесу горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, а также стеклянные бутылки и банки;
  • применять во время охоты пыжи из горючих или тлеющих материалов;
  • оставлять в лесу промасленные и пропитанные бензином или керосином тряпки, бумагу, вату и тому подобное;
  • использовать пиротехнические средства.

При корчевании пней с помощью взрывчатки нужно предупреждать об этом власти не менее чем за десять дней, а при высокой пожарной опасности в лесу — прекращать взрывные работы, пишет РИА Новости

Постановление вступит в силу с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2032 года. 

