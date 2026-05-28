Пациенты зачастую отрицают заболевание – главный внештатный кардиолог Псковской области

Образовательное мероприятие, на котором присутствовали врачи стационарного и амбулаторного звена, терапевтического и кардиологического профиля, состоялось 27 мая в филиале «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, в центре внимания – современные подходы к лечению сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, сердечной недостаточности и дислипидемии.

Фотографии: ПОБК

С докладом «Современное лечение ХСН: вызовы и перспективы» выступила заместитель главного врача по медицинской части – первый заместитель, главный внештатный кардиолог Псковской области Алина Кузуб. В своем выступлении спикер подробно осветила ключевые аспекты сердечной недостаточности.

Касаемо симптоматики и диагностики, Алина Кузуб акцентировала внимание на неспецифичности симптомов ХСН, особенно при сохранной фракции выброса, что зачастую затрудняет своевременную диагностику. Также она рассказала о стадиях развития и прогрессирования; ремоделировании сердца при прогрессировании ХСН; стратегии лечения, актуальных клинических рекомендациях. Особое внимание было уделено значимости определенных клинико-лабораторных и инструментальных показателей для точной диагностики и оценки состояния пациента.

Важным моментом выступления стало обращение к проблеме приверженности пациентов к лечению.

«Пациенты зачастую отрицают своё заболевание. Особенно внимание разъяснению дальнейшего лечения необходимо уделить пациентам из следующей группы: мужчины средних лет. Данная группа пациентов полностью или частично не продолжают приём назначенной терапии и не соблюдают рекомендации после выписки из стационара, что приводит к ухудшению состояния и повторным госпитализациям», – подчеркнула Алина Кузуб.

Вторая часть мероприятия была посвящена актуальной теме дислипидемии. С докладом «Достижение устойчивой позиции в лечении дислипидемии в три хода» выступила кардиолог-липидолог Псковской городской поликлиники №2 Юлия Башак.

В своем выступлении спикер раскрыла следующие вопросы: терапия дислипидемии, ранняя диагностика и лечение, категории сердечно-сосудистого риска и целевые уровни холестеринов, влияние уровня холестеринов на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

Докладчик наглядно продемонстрировала прямую связь между уровнем холестерина и риском развития инфарктов и инсультов.

«Наличие первого сердечно-сосудистого события резко увеличивает риск повторного, - отметила спикер. - 90 дней после ОКС – критически уязвимый период. 49% всех повторных сосудистых событий происходит в первые 90 дней».

Мероприятие завершилось оживленной дискуссией, в ходе которой врачи смогли задать спикерам интересующие их вопросы и получить экспертные ответы.