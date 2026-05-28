Нанявшие иностранцев псковские работодатели заплатят более полутора млн рублей штрафов

За 4 месяца 2026 года управление по вопросам миграции УМВД России по Псковской области выявило 22 работодателей, привлекающих иностранных граждан к трудовой деятельности с нарушением миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД. 

По результатам проведенных внеплановых документарных проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей выявлено порядка 40 административных правонарушений, связанных с привлечением иностранных граждан к трудовой деятельности без разрешительных документов, нарушением порядка и (или) формы уведомления о заключении или расторжении трудового договора с иностранным гражданином, неисполнением принимающей стороной своих обязанностей.

Так, индивидуальный предприниматель привлекала к выполнению работ в качестве водителя-экспедитора для перевозки сборного груза продуктов по маршруту «Санкт-Петербург - Псков» иностранного гражданина без патента, действующего на территории Псковской области. Постановлением ОВМ УМВД России по городу Пскову иностранец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ («Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в Российской Федерации»).

Индивидуальный предприниматель не уведомил в установленные действующим законодательством сроки подразделение по вопросам миграции о расторжении трудового договора с иностранным гражданином, который работал продавцом-кассиром, чем нарушил требования пункта 8 статьи 13 федерального закона от 25.07.2002 №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

В отношении указанных индивидуальных предпринимателей Псковским городским судом вынесено решение об административном приостановлении деятельности на 14 суток.

За нарушение миграционного законодательства юридические лица и индивидуальные предприниматели заплатят штрафы на сумму более полутора миллионов рублей. Часть материалов еще находится на рассмотрении в судах Псковской области.

