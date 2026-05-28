Из Псковской области в Беларусь вернули 18 тонн сыра и колбасы с начала года

С начала года на российско-белорусской границе РФ в Псковской области сотрудники управления Россельхознадзора зафиксировали 18 случаев незаконного перемещения партий готовой молочной и мясной продукции (сыра, молока, масла и колбасы) общим весом 18 тонн, перевозимой в транспортных средствах с территории Республики Беларусь с нарушением ветеринарно-санитарных требований, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении.

Основным видом допущенных нарушений было отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на товар, подтверждающих безопасность и происхождение продукции, а также нарушение ветеринарно-санитарных требований, выразившихся в несоблюдении температурного режима при транспортировке и хранении данной категории товаров (машины не были оснащены холодильным оборудованием).

Перемещение всех партий подконтрольных товаров по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлены акты о возврате грузов. В отношении лиц, перемещающих товар, применены меры административного воздействия. Товары возвращены на территорию Республики Беларусь.