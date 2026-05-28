В прошлом году в псковских лагерях отдохнули 12,3 тысячи детей

В Псковстате привели некоторые данные об итогах летней оздоровительной кампании 2025 года.

Инфографика: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате, за период с июня по август 2025 года в Псковской области оздоровление детей и подростков осуществляли 132 организации (кроме субъектов малого предпринимательства). Более половины из них – 61,4% находились в городах и поселках городского типа.

Общая численность отдохнувших и оздоровившихся детей составила 12,3 тысячи человек, из них девочек – 52,5%, мальчиков – 47,5%.

Воспитанием детей и уходом за ними в организациях отдыха и оздоровления занимались 2,1 тысячи педагогических, медицинских и обслуживающих работников. Из них педагоги и вожатые составили 1,5 тысячи человек (70,4%). За здоровьем детей наблюдали 120 медицинских работников.