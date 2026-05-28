За четыре месяца 426 жителей Псковской области пострадали от укусов домашних и диких животных

С января по апрель 2026 года в Псковской области зарегистрировано 426 укусов, ослюнений, оцарапываний человека животными – домашними и дикими, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

В управлении Роспотребнадзора рассказали, как правильно действовать в такой ситуации. Это может спасти здоровье, а в некоторых случаях и жизнь.



Вариант № 1. Укус с сильным кровотечением или глубокой раной



Шаг 1. Осмотрите рану.

Если кровотечение сильное, рана глубокая или затронуты крупные сосуды, немедленно вызывайте скорую помощь.



Шаг 2. До приезда врачей постарайтесь остановить кровотечение.



Не накладывайте жгут без необходимости – его используют только при артериальном кровотечении, которое редко бывает при укусе.



Лучше зажмите рану чистой тканью или салфеткой. Можно поднять конечность выше уровня сердца – это тоже поможет уменьшить кровопотерю.



Вариант № 2. Поверхностный укус, кровотечения нет



Шаг 1. Если кровотечения нет, то очистите рану от видимых загрязнений.



Шаг 2. Аккуратно промойте место укуса большим количеством проточной воды. Обработайте рану антисептиком, например хлоргексидином.



Шаг 3. Наложите повязку. Лучше всего для этого использовать марлю/бинт/пластырь.



Шаг 4. В самое ближайшее время обратитесь в травмпункт. Врач оценит риск заражения бешенством и сможет назначить профилактическую вакцинацию против бешенства и столбняка (если ранее вы не были привиты).



«Помните: самолечение при укусах животных недопустимо – последствия могут быть самыми опасными», - отметили в управлении.