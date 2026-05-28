В Псковской таможне проверили готовность шести стационарных пунктов на границе с Беларусью к работе по системе СПОТ

В преддверии запуска системы подтверждения ожидания поставки товаров (СПОТ) в промышленную эксплуатацию глава Федеральной таможенной службы Валерий Пикалёв проверил готовность мобильных групп Псковской таможни в стационарных контрольных пунктах (СКП) Долосцы, Байдаково, Клиновое, Стайки и Невельский, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Всего в регионе деятельности таможни 6 СКП на границе с Республикой Беларусь протяженностью 379 км.

Помимо обеспечения прозрачности торговли со странами ЕАЭС, СПОТ является удобным и простым способом облегчить работу добросовестного бизнеса, избежать дополнительных проверок и простоев на границе, отметили в управлении.

В ФТС России вопросы внедрения системы находятся в приоритете. В настоящее время проверка готовности мобильных групп осуществляется в каждом автомобильном пункте пропуска на границе России с государствами-участниками ЕАЭС.

Многие вопросы, возникшие у импортеров, были решены еще при тестовой эксплуатации. Так, возможные сбои в работе интернета не повлияют на эффективность мероприятий – работа системы настроена таким образом, что таможенники смогут выполнять свои функции даже в оффлайн режиме. Необходимые для этого обновления проводятся несколько раз в день.

«Мы сегодня посмотрели, как обстоят дела на границе с Республикой Беларусь, насколько готовы и проинструктированы должностные лица для выполнения новой для них задачи. Убедились, что все идет в штатном режиме. Таможенники знакомы с алгоритмом работы, обеспечены техническими средствами. Информационный обмен между таможенной и налоговой службами реализован и работает», – прокомментировал Валерий Пикалёв.

Система внедряется в целях противодействия уклонению от уплаты налогов в отношении ввозимых в Россию товаров. При этом механизм организован так, чтобы не создавать административных барьеров для добросовестного бизнеса, утверждают в ФТС.