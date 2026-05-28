Александр Козловский и Михаил Каратыш отправили в ЦИК наказы псковичей

Наказы из Псковской области в Народную программу «Единой России» в Центральную избирательную комиссию Российской Федерации отправили депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и участник предварительного голосования партии Михаил Каратыш. Об этом сообщил Александр Козловский в Мах.

«За первый месяц жители региона на бумажных носителях внесли пять тысяч предложений в Народную программу. Наказы будем собирать до конца августа. Инициативы оставляют и электронно. Жители региона активно включились в процесс. Благодарю каждого за неравнодушие», - отметил парламентарий.

Александр Козловский напомнил, что предложения в программу можно оставить в общественных приемных «Единой России», на встречах партийцев с жителями округов, а также на сайте естьрезультат.рф.