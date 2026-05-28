 
Общество

Спуск к реке Великой в деревне Родина благоустроят с опережением сроков

Проекта по благоустройству спуска к реке Великой в деревне Родина реализуют с опережением сроков. Этот объект стал одним из победителей общественного голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» в минувшем году. Об этом пишет глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

В ходе очередного контрольного выезда к Наталье Федоровой присоединились депутаты муниципального Собрания Александр Иванов и Андрей Ключко. Они совместно осмотрели территорию, где ведется благоустройство: верхнюю площадку, спуск к набережной, где начаты работы по укреплению склонов. В настоящее время производится подсыпка смотровой площадки.

 

«Представителю подрядчика обозначила необходимость усилить темп производства работ и не допускать отставаний от графика. Если в процесс вмешивается погодный фактор, то выстраивать работу таким образом, чтобы в благоприятных условиях нагонять вынужденные паузы. Пасмурная погода, например, не мешает завозить на площадку строительные материалы, чтобы потом на это не тратить время. Контрольные выезды на объект будут продолжены до момента его сдачи», - рассказала глава округа.

