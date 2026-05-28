Жительница Струго-Красненского района получила почти два года колонии за кражу двух ноутбуков

Жительница Струго-Красненского района получила 1 год 8 месяцев колонии за кражу двух ноутбуков из детской школы искусств, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

В декабре 2025 года Кузьмина вместе со своим знакомым, уголовное дело в отношении которого приостановлено, разбили стекло и проникли внутрь здания МБУ ДО «Детская школа искусств», где из помещения учительской похитили два ноутбука, общей стоимостью 169 998 рублей.

Приговором суда Кузьминой назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.