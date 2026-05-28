 
Общество

Эксперт рассказал, почему важно завтракать

0

Отказ от завтрака может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также к сахарному диабету и нарушению массы тела, объяснил кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.

Изображение создано с помощью ИИ

«Пропуск завтрака может неблагоприятно влиять не только на работу пищеварительной системы, но и на другие органы. Отмечается связь регулярного отказа от утреннего приема пищи с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, а также сахарного диабета и нарушения массы тела», - рассказал Карпенко.

Он объяснил, что завтрак желательно сохранять как часть ежедневного режима питания, добавив, что для нормальной работы кишечника необходимы достаточное количество пищевых волокон, адекватный питьевой режим и физическая активность, пишет РИА Новости.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026