Эксперт рассказал, почему важно завтракать

Отказ от завтрака может привести к повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний, а также к сахарному диабету и нарушению массы тела, объяснил кандидат медицинских наук Дмитрий Карпенко.

«Пропуск завтрака может неблагоприятно влиять не только на работу пищеварительной системы, но и на другие органы. Отмечается связь регулярного отказа от утреннего приема пищи с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, а также сахарного диабета и нарушения массы тела», - рассказал Карпенко.

Он объяснил, что завтрак желательно сохранять как часть ежедневного режима питания, добавив, что для нормальной работы кишечника необходимы достаточное количество пищевых волокон, адекватный питьевой режим и физическая активность, пишет РИА Новости.