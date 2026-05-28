Врач назвал помогающие бросить курить методики

Заместитель главного врача Московского областного клинического наркологического диспансера Александр Дмитриев рассказал, какие методики помогут бросить курить.

Эксперт отметил, что самостоятельно бросить курить удается лишь небольшому числу людей — около 5%. Он рекомендовал при трудностях не стесняться обращаться за помощью к врачам, начав с визита к наркологу, и подчеркнул, что лечение в государственных учреждениях проводится бесплатно.

По его словам, на первом приеме специалист проводит обследование, включая опрос и оценку степени никотиновой зависимости с помощью теста Фагерстрема.

Эксперт рассказал, что в лечении применяются никотинзаместительная терапия, когнитивно-поведенческие методы и мотивационное консультирование, а полный курс может занимать от полугода до года. Он добавил, что срывы возможны и не должны становиться поводом для отказа от попыток, при этом важно поддерживать связь с лечащим врачом, пишут «Известия».

