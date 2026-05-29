 
Общество

Министр просвещения: Выпускной вечер не требует больших затрат

Для проведения выпускного вечера не обязательно устраивать дорогостоящие праздники. Достаточно собраться в школе, поблагодарить учителей и сохранить добрую традицию, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается выпускных вечеров, то по-разному можно проводить выпускные вечера. У меня был выпускной вечер организован в школе, и каких-то серьезных затрат дополнительных абсолютно не было. Здесь важно, чтобы еще раз ребята собрались, уже завершаются экзамены. <…> Устраивать какие-то большие праздники, наверное, это не всегда правильно и разумно. Где-то кто-то это может сделать, если возможности позволяют, а можно это и в школе провести», — сказал Кравцов, слова которого приводятся в канале «Юнашев Live» в Max.

Министр призвал не гнаться за дорогими выпускными, а сосредоточиться на душевной атмосфере и благодарности педагогам. Он добавил, что самое важное — сказать слова благодарности учителям, педагогам, своей школе, пишет ТАСС.

