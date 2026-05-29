В Подростковом центре на Запсковье открылась точка раздельного сбора отходов

С 28 мая на базе Подросткового центра – филиала Псковского городского молодёжного центра на Запсковье – начинает работу постоянный пункт приёма редких фракций вторсырья. Проект запущен совместно с «Экобазой Псков», сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжном центре. 

Новая точка сбора расположена по адресу: улица Олега Кошевого, 25. Приём отходов будет проходить три раза в неделю — по вторникам, четвергам и пятницам с 16:30 до 18:00. Собранные материалы будут регулярно отправляться на площадку «Экобазы Псков» и далее поступать на предприятия по переработке.

Список принимаемых фракций включает позиции, которые редко встречаются в стандартных пунктах раздельного сбора: натуральные/деревянные винные пробки, блистеры от таблеток, дисконтные и банковские пластиковые карты, чеки, пластиковые зубные щётки, а также крышечки от бутылок с маркировкой 2 (полиэтилен высокой плотности) и 4 (полиэтилен низкой плотности). Организаторы обращают внимание на два ключевых требования: банковские карты необходимо сдавать только с вырезанным чипом, а всё вторсырьё должно быть чистым.

«Молодёжный центр уже не первый раз сотрудничает с "Экобазой": несколько раз в год мы проводим акции по сбору макулатуры и батареек, – отметила руководитель Подросткового центра Анастасия Красилова. – В этот раз решили пойти дальше и организовать постоянную точку для тех видов отходов, которые раньше не принимали. Посмотрим, что из этого получится».

Новый пункт призван не только снизить объём отходов, попадающих на полигоны, но и сформировать у горожан привычку к более тщательной сортировке бытового мусора. 

