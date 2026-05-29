 
Общество

В суд поступило новое дело на экс-члена псковского «Яблока» Владимира Жилинского**

В Псковский районный суд поступил материал об административном правонарушении в отношении иноагента, экс-члена партии «Яблоко», бывшего координатора общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области Владимира Жилинского**, сообщили в пресс-службе судов Псковской области. 

Согласно протоколу об административном правонарушении, Владимир Жилинский** не представил в установленные законом сроки отчет о своей деятельности, включающий отчет об осуществлении программ и исполнения иных документов, являющихся основанием для поведения мероприятия, или информацию о том, что соответствующие мероприятия не проводились, то есть совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 19.34 КоАП РФ.

Судебное заседание назначено на 15 июня. 

Напомним, ранее иноагенту назначили штраф в размере 35 000 рублей за непредоставление отчетов о своей деятельности. Владимир Жилинский**, не имеющий регистрации на территории Российской Федерации, в судебное заседание не явился. Почтовую корреспонденцию вернули в суд с пометкой об истечении срока хранения. 

Ранее Псковский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Владимира Жилинского**. В настоящее время он проживает за пределами РФ. 

*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента 

