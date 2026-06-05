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Вкус лета в Пскове: сезонные обновления в ресторанах «Покровский», «Моя история» и «Гельдт»

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С приходом лета гастрономическая жизнь Пскова традиционно выходит за рамки привычного меню. Рестораны города обновляют сезонные предложения, делают акцент на лёгкость, свежесть вкусов и атмосферу долгих тёплых вечеров. Этим летом сразу три популярных городских проекта — «Покровский», «Моя история» и «Гельдт» — представили свои сезонные обновления.

В «Покровском» лето раскрывается через баланс современной кухни и знакомых вкусов.

В сезонные обновления вошли: яблочное компоте «а-ля штрудель» с ванильным соусом и криспом, лосось с пюре из сельдерея и соусом Беарнез, салат с тунцом и яйцом пашот, утиная грудка с печёным яблоком и конфитюром, карпаччо из тунца с муссом из авокадо и цитрусово-кокосовым соусом, салат с ростбифом, салатным миксом, чукой и соусом из черного перца.

Атмосферу дополняет пространство самого ресторана — спокойное, элегантное и наполненное ощущением отдыха.

 
 
 

В ресто-баре «Моя история» летний сезон традиционно про настроение: панорамные виды, закаты над рекой и кухня, которая поддерживает этот ритм. В сезонном меню — яркие текстуры, больше свежести, авторские сочетания и акцент на блюда, которыми хочется делиться за большим столом. 

То, что обязательно нужно попробовать: дип бургер трюфельный, севиче из говядины, салат с грушей, горгонзолой и паштетом из индейки, салат с киви и цукини, филе скумбрии с соусом гаспачо, рамен с мраморной говядиной/куриной грудкой гриль.

 

 
 

Особое внимание в этом сезоне — ресторану «Гельдт», где гастрономия продолжает идею отдыха и восстановления. Летнее обновление здесь коснулось не только основного меню, но и меню завтраков. В обновленные завтраки вошли: эклер с лососем, эклер с пармой и скрэмблом, хашбраун с грибным соусом, оладушки с кремом из сгущенки и ягодным конфитюром.

 
 

В основное меню вошли следующие обновления: сугудай из щуки с сальсой из зеленого лука и щучьей икрой, салат из тунца, паштет из утки, медальоны из свинины в красном соусе с картофельным пюре, на десерт — холодец из яблок.

 
 
 
 
Общее настроение этого сезона в ресторанах Пскова — лёгкость, свежесть и удовольствие без спешки. Летние обновления — отличный повод по-новому открыть любимые места или устроить гастрономический маршрут по городу.

Лето в Пскове — это не только прогулки по набережной и закаты у крепостных стен. Это ещё и новые вкусы, сезонные блюда и встречи за красивым столом.

Во всех перечисленных ресторанах открыты летние террасы, и они заслуживают отдельного внимания, поэтому, если вам повезет с погодой, то непременно бронируйте столик там.

Реклама. ООО «Покровский». ИНН 6027197108. Erid: 2SDnjc4be34 

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