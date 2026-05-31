Только 7% выпускников школ определились с вузом для поступления — опрос

Лишь 7 % школьников точно знают, в какое учебное заведение пойдут. Такие данные получила онлайн‑школа Skysmart по итогам опроса учащихся в апреле–мае 2026 года.

Пятая часть российских выпускников 11-х классов (21%) пока вовсе не определились, куда будут поступать после школы. Еще 28% признались, что будут поступать туда, куда хватит проходных баллов.

11 % рассматривают несколько вузов и намерены подавать документы сразу в несколько мест. При этом 33% школьников определились только с направлением обучения, но не с конкретным вузом.

Лишь 7% респондентов заявили, что уже точно знают, в какой вуз пойдут. Самые популярные направления - маркетинг, реклама и PR (14%), бизнес и управление (13%), психология (8%). Инженерные специальности выбрали 5%, а IT-направления в сумме - около 2,3%. При этом 6% школьников рассматривают колледжи и техникумы.

Исследование проведено методом онлайн-опроса среди учащихся 11 классов в апреле-мае 2026 года. Выборка - более 1 000 респондентов. 

