Праздничное мероприятие в честь Дня защиты детей прошло в Пушкиногорском округе

В день Святой Троицы в зоне отдыха Борок состоялось праздничное мероприятие для юных жителей Пушкиногорского округа в честь Дня защиты детей. Об этом сообщила глава округа Оксана Филиппова на своей странице во «ВКонтакте».

Глава Пушкиногорского муниципального округа Оксана Филиппова лично поздравила ребят и обратилась к ним с тёплыми словами:

«От лица всех взрослых желаю вам, дорогие дети, счастливого детства, реализации всех ваших способностей. А главное — пусть у всех девчонок и мальчишек будет крепкое здоровье, любящие мама и папа и мирное будущее!» - говорится в посте.

Программа праздника порадовала маленьких гостей. Юные артисты и творческие коллективы округа выступили с танцевальными и вокальными номерами.