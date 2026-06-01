Диетолог раскрыла неочевидную пользу мороженого

Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

Изображение сгенерировано ИИ

«Безусловная польза от мороженого - это удовольствие, которое снижает уровень стресса и является частью здорового отношения к еде. Классическое мороженое содержит молоко, сливки - источники кальция и легкоусвояемого белка», - сказала Ольга Ямилова.

При этом, как отметила врач, очевидную пользу для организма снижает большое количество сахара и животных жиров.