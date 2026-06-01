Диетолог раскрыла неочевидную пользу мороженого

Мороженое полезно тем, что содержит источники кальция и легкоусвояемого белка, а также приносит удовольствие, которое снижает уровень стресса, рассказала главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Безусловная польза от мороженого - это удовольствие, которое снижает уровень стресса и является частью здорового отношения к еде. Классическое мороженое содержит молоко, сливки - источники кальция и легкоусвояемого белка», - сказала Ольга Ямилова.
При этом, как отметила врач, очевидную пользу для организма снижает большое количество сахара и животных жиров.
