 
Общество

В РФ подросткам стали в 1,5 раза чаще предлагать летнюю подработку 

0

В апреле-мае 2026 года российские разместили более 1,8 тысячи вакансий, предлагающих подработки подросткам, подсчитали аналитики hh.ru. Это почти в 1,5 раза больше, чем было в марте. Чаще всего подросткам предлагают работу курьерами, промоутерами, упаковщиками, аниматорами и официантами.

Интерес бизнеса к молодым сотрудникам связан с сохраняющимся дефицитом кадров на рынке труда. Как отметила доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева, дисбаланс между спросом работодателей и квалификацией работников по-прежнему остается высоким, а давление на зарплаты усиливается. 

Так, молодежь становится одним из наиболее перспективных кадровых резервов. По словам Мирзабалаевой, несовершеннолетние быстрее адаптируются к цифровой среде и легче осваивают новые навыки.

Летом традиционно увеличивается потребность в персонале в сфере доставки, общепита, торговли, складской логистики и организации мероприятий, добавил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Для таких позиций зачастую не требуется высокая квалификация, поэтому компании приглашают подростков, пишут «Известия».  

Для самих школьников и студентов колледжей подработка нередко становится возможностью обрести финансовую самостоятельность, считает руководитель «Лаборатории смыслов» Юлия Кузнецова. По ее словам, часть подростков стремится накопить на крупные покупки, помочь семье или получить первый опыт заработка. 

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026