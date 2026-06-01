23% псковичей полагают, что нынешние дети живут счастливее — опрос

Лишь 23% псковичей полагают, что нынешние дети живут счастливее, чем они сами в свои юные годы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, посвященного сравнению детства разных поколений. В исследовании приняло участие экономически активное население.

Согласно полученным данным, противоположной точки зрения придерживается каждый второй (53%). Оставшиеся 24% респондентов затруднились с однозначной оценкой.

Анализ результатов показывает, что с возрастом опрошенных их позиция становится более категоричной. Среди граждан младше 35 лет 47% уверены, что современное поколение не счастливее предыдущих. Среди опрошенных старше 45 лет эта доля возрастает до 57%. При этом три из десяти молодых респондентов признаются, что не могут провести четкую параллель между своим детством и детством сегодняшних детей.

Участники опроса со средним профессиональным образованием чаще считают современных детей более счастливыми, чем респонденты с высшим образованием.

Особую роль играет и наличие собственных детей. Горожане, уже ставшие родителями, в 30% случаев оценивают детство нынешнего поколения как более счастливое (против 16% среди бездетных).

Граждане склонны идеализировать свое прошлое и критиковать условия взросления нового поколения. В комментариях участники приводили типичные аргументы: «Много гаджетов, а в нашем детстве нас домой с улицы нельзя было загнать»; «Может, возможностей и игрушек, сладостей, мультиков у нынешних детей и больше, но это не значит, что они счастливее»; «В чем-то счастливее: в моём детстве не было нормальных детских площадок, только песочницы и «муравейник». А в чём-то хуже, например, школьная программа и ЕГЭ. И нельзя гулять одним — только со старшими».