Росгвардейцы изъяли 13 единиц оружия и 86 боеприпасов после проверок в Псковской области

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 46 проверок условий хранения гражданского оружия с 24 по 31 мая. В ходе проверок они выявили пять административных правонарушений, изъяли 13 единиц оружия и 86 боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Центр лицензионно-разрешительной работы напоминает владельцам гражданского оружия о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.