Псковский суд расценил удар ножом в грудь как превышение пределов необходимой обороны

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении Степанова, осужденного по приговору Псковского городского суда за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ) к наказанию в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Указанным приговором также частично удовлетворен гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда на сумму 250 000 рублей, сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено судом первой инстанции, в мае 2025 года в Пскове в комнату Степанова без разрешения зашел потерпевший, между ними возникла ссора, в результате которой потерпевший не менее двух раз ударил подсудимого по голове. После чего Степанов взял из ящика кухонного стола нож хозяйственно-бытового назначения и ударил им потерпевшего в грудь, причинив тяжкий, опасный для жизни вред здоровью.

Судебная коллегия по уголовным делам, исследовав материалы дела, переквалифицировала действия Степанова с пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ на часть 1 статьи114 УК РФ как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны.

По результатам апелляционного судебного разбирательства приговор суда первой инстанции изменен, Степанову назначено наказание в виде ограничения свободы на срок восемь месяцев. Мера пресечения в виде содержания под стражей отменена.

Снижен размер взыскания по гражданскому иску потерпевшего до 50 000 рублей.