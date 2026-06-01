Врач оценил неочевидные способы уменьшить проявление аллергии

Врач-аллерголог Владимир Болибок в понедельник, 1 июня, оценил неочевидные способы борьбы с симптомами аллергии, которые обсуждаются в Сети. Некоторые пациенты обращают внимание, что симптомы — сопли, слезоточение и чихание — пропадают во время еды или когда жуешь жвачку.

«Когда вы начинаете кушать, в организме появляется большое количество протеолитических ферментов. Они разрушают белки, в том числе те, что выделяются при попадании пыльцы в организм. Благодаря этому аллергическая реакция не успевает развиться», — объяснил специалист в беседе с «Абзацем».

Он добавил, что во время приема пищи организм выделяет фермент диаминоксидаза. Он нейтрализует гистамин, являющийся главным виновником соплей и отеков, предотвращая ошибочные аллергические реакции на еду.

Также медик оценил предложение мазать вазелином внутри ноздрей. По его словам, так делать не рекомендуется, поскольку мазеобразное средство может нарушить работу слизистой носа, стечь в легкие и вызвать липоидную пневмонию. Однако наносить вазелин можно по краям крыльев носа, так как он задерживает пыльцу и не дает ей попасть на слизистую.

«Но самый известный и эффективный барьерный метод — медицинская маска. У людей, которые ею не пренебрегают, симптомов аллергии нет», — сказал он.

Также очень эффективны специальные фильтры для носа. Они существуют двух видов: для влажной или сухой слизистой. При этом придется контролировать себя — дыхание должно быть только носовым, иначе эффекта не будет.

Болибок добавил, что спреи на основе микронизированной целлюлозы также похожи по своей сути на вазелин. Попадая в нос, вещество превращается в пленку и защищает от пыльцы.

«По своему опыту могу сказать, что эффект от них относительный. Если в воздухе высокая концентрация пыльцы, а в эти дни она максимально высокая, такие капли бесполезны», — отметил врач.

Кроме того, в период цветения полуденный сон может облегчить состояние. Человек спит в помещении, в каком-нибудь укромном уголке, когда вокруг нет движения воздуха с пылью или пыльцой.