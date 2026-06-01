Россиянам перечислили уважительные причины отсутствия на работе

В России увольнение сотрудника за отсутствие на рабочем месте по уважительной причине не допускается. Об этом 1 июня напомнила старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права Президентской академии Татьяна Голубева.

«Отсутствие работника на рабочем месте по уважительной причине в течение всего рабочего дня (смены) или более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены) прогулом не является, и к работнику не может быть применено работодателем дисциплинарное взыскание в виде увольнения по указанному основанию», — заявила она ТАСС.

Как напомнила эксперт, Трудовой кодекс (ТК) РФ не содержит перечня уважительных причин. Однако таковыми могут быть признаны чрезвычайные ситуации, а также действия государственных органов, повлекшие транспортные проблемы, включая отмену или задержку рейса, перекрытие дороги к месту работы.

Работодателю целесообразно не применять дисциплинарного взыскания в такой ситуации, так как отсутствие работника произошло не по его вине, отметила Голубева.