В Псковской области проживают более 100 тысяч детей. Губернатор Михаил Ведерников поздравил их и родителей с Международным днем защиты детей в своем канале в мессенджере Max.

«Дети — это наше самое главное богатство, будущее нашей области. Поэтому вопросам воспитания детей, их здоровья и безопасности, поддержке семей мы уделяем приоритетное внимание», — комментирует Михаил Ведерников.

При содействии правительства и президента Российской Федерации в Псковской области строят новые школы и детские сады, создают современные центры дополнительного образования, такие как «Кванториумы» и «IT-кубы», модернизируют библиотеки и открывают спортивные секции.



«Наша задача — дать каждому ребенку возможности для раскрытия талантов, всестороннего развития и получения качественного образования. От всей души желаю всем ребятам крепкого здоровья, радостного и беззаботного детства, верных друзей и крепкой родительской любви. А всем семьям Псковской области — счастья, благополучия и всего самого доброго», — отмечает Михаил Ведерников.

1 июня отмечается Международный день защиты детей.