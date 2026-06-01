Врождённые патологии почек у детей могут годами протекать бессимптомно — уролог

Некоторые опасные патологии у детей могут годами протекать практически бессимптомно и проявиться уже тогда, когда орган серьёзно пострадал. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, детский уролог и хирург Михаил Никитский.

«Иногда одна пропущенная диагностика стоит ребёнку органа», - заметил Михаил Никитский.

По словам врача, одна из самых серьёзных проблем в детской урологии - это позднее выявление врождённых патологий почек и мочевыводящей системы. Иногда одна пропущенная диагностика действительно может стоить ребёнку органа. Речь идёт о таких заболеваниях, как гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс, при которых нарушается нормальная работа почек и отток мочи.

Как объясняет специалист, именно поэтому крайне важно не пропускать скрининговые УЗИ в первый месяц жизни ребёнка и в дальнейшем проходить плановые обследования.

«Если вовремя не выявить такие проблемы, то уже к 5-10 годам ребёнок может потерять почку. Опасные болезни могут никак себя не проявлять», - подчеркнул врач.

По словам Михаила Никитского, внешне ребёнок может выглядеть абсолютно здоровым, даже если в организме уже развивается серьёзная патология.

«Родители часто ориентируются только на жалобы. Но ребёнок может хорошо себя чувствовать, бегать, играть, и при этом у него будут врождённые заболевания почек, брюшной полости или нарушения развития половых органов», - пояснил Михаил Никитский.

В качестве примера врач приводит гипоспадию — патологию развития мочеиспускательного канала у мальчиков.

«Иногда визуально всё выглядит нормально, но уже в подростковом возрасте могут появиться проблемы с половой функцией. Я не люблю оперировать то, что можно было предотвратить», - поделился специалист.

Отдельно Михаил Никитский подчеркнул: многие хирургические вмешательства можно было бы избежать, если бы родители обращались к врачу раньше.

В качестве примера врач приводит крипторхизм и ретракцию яичка — состояния, при которых при своевременном обращении иногда удаётся избежать операции. Но из-за поздней диагностики ребёнок всё же оказывается на хирургическом столе.

«Родители часто приходят уже тогда, когда время упущено. Профилактика почти всегда лучше операции», - подчеркнул хирург.

По словам Михаила Никитского, профилактические осмотры и диагностика помогают избежать не только сложного лечения, но и серьёзного стресса для ребёнка.

«Операция — это всегда наркоз, вмешательство и реабилитация. И во многих случаях этого можно избежать, если вовремя прийти на профилактический осмотр», - уточняет специалист.

Врач отмечает, что профилактический подход важен не только в детской урологии, но и в медицине в целом, пишет RuNews24.ru.