Масштабный семейный праздник проекта «Пятая четверть» состоялся в Пскове

Серия масштабных семейных мероприятий, посвященных Международному дню защиты детей, состоялась 31 мая в Пскове.

Фото здесь и далее: Центр интеллектуального развития «Вектор»

В течение одного дня на городских площадках прошли семейный спортивный забег «Мы чемпионы!», фестиваль безопасности «Безопасный город» и фестиваль творчества «Ритмы города», объединившие тысячи детей, родителей, волонтеров и партнерских организаций.

Мероприятия состоялись в рамках проекта «Пятая четверть», направленного на организацию безопасного, активного и содержательного летнего досуга детей и подростков.

На стадионе «Машиностроитель» прошел семейный спортивный забег «Мы чемпионы!», организованный совместно с комитетом по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова.

На старт вышли дети разных возрастов вместе со своими родителями. Особенностью забега стало отсутствие проигравших: каждый участник получил памятную медаль и диплом. Для многих ребят это стало первым спортивным стартом в жизни.

По словам организаторов, на участие в забеге зарегистрировались около двух тысяч человек, что стало рекордным показателем за всю историю проведения мероприятия.

«Мы видим, что семейные спортивные праздники становятся все более востребованными. Для нас важно создавать события, где родители и дети могут провести время вместе, поддержать друг друга и получить яркие эмоции», - отметила руководитель проекта Мария Андреева.

Одновременно на территории стадиона проходил городской фестиваль «Безопасный город», который уже стал традиционным событием для Пскова.

На интерактивных площадках работали специалисты Главного управления МЧС России по Псковской области, Госавтоинспекции, УМВД России по Псковской области, школы безопасности «Стоп угроза», Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов», Российского Красного Креста, поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», Всероссийского студенческого корпуса спасателей, Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, а также поисковые и волонтерские организации региона.

Дети и родители проходили квест-маршруты, знакомились с работой экстренных служб, учились правилам безопасного поведения в городе, на природе и в интернете, осваивали навыки первой помощи и алгоритмы действий в различных чрезвычайных ситуациях.

Дополнительными площадками фестиваля стали семейные активности от Клуба молодых семей. Гости приняли участие в детской своп-акции по обмену вещами, благотворительной акции «Коробочка доброты», экологических играх и мастер-классах по раздельному сбору отходов, организованных партнерами проекта.

«Наша задача - показать, что о безопасности можно говорить интересно, понятно и без нравоучений. Когда ребенок сам проходит маршрут, выполняет задания и получает практический опыт, такие знания запоминаются гораздо лучше», - подчеркнула Мария Андреева.

Завершением праздничного дня стал фестиваль творчества «Ритмы города», который прошел в Зеленом театре Ботанического сада. На сцене выступили детские и молодежные творческие коллективы Пскова и Псковской области, вокальные исполнители, танцевальные ансамбли и хоры. Хедлайнером фестиваля стала певица Лиза Матрешка.

Особой частью программы стало массовое хоровое исполнение известных песен, в котором приняли участие не только артисты, но и зрители фестиваля. Мероприятие было посвящено Году единства народов России.

По оценкам организаторов, участниками мероприятий проекта «Пятая четверть» стали более четырех тысяч жителей Пскова и области. Проект объединил спорт, безопасность, творчество, добровольчество и семейный досуг, создав единое пространство для общения, развития и совместного отдыха детей и взрослых. Проект «Пятая четверть» реализуется АНО «Центр интеллектуального развития «Вектор» при грантовой поддержке Движения Первых и поддержке администрации города Пскова.