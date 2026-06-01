Гость-рецидивист обокрал хозяина квартиры на 100 тысяч рублей в Порхове

Сотрудники ОМВД России «Порховский» по горячим следам раскрыли кражу имущества на крупную сумму, совершенную у местного жителя. По имеющимся данным, 29 мая около 14 часов из квартиры дома по улице Юбилейной в городе Порхове свободным доступом были похищены сотовый телефон, золотые цепочка и печатка, а также другие вещи. Причиненный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый житель Порхова, 1983 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый побывал в гостях у потерпевшего, в квартире которого, воспользовавшись моментом, и совершил кражу. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное изъято. Ведется расследование.