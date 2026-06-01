 
Общество

Гость-рецидивист обокрал хозяина квартиры на 100 тысяч рублей в Порхове

0

Сотрудники ОМВД России «Порховский» по горячим следам раскрыли кражу имущества на крупную сумму, совершенную у местного жителя. По имеющимся данным, 29 мая около 14 часов из квартиры дома по улице Юбилейной в городе Порхове свободным доступом были похищены сотовый телефон, золотые цепочка и печатка, а также другие вещи. Причиненный ущерб оценивается в 100 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники ОМВД провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили подозреваемого в совершении данного противоправного деяния. Им оказался безработный, ранее судимый житель Порхова, 1983 года рождения.

По версии следствия, подозреваемый побывал в гостях у потерпевшего, в квартире которого, воспользовавшись моментом, и совершил кражу. В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Похищенное изъято. Ведется расследование.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026