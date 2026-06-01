Многодетная семья из Псковской области посетила Музей Победы в Москве

Многодетные семьи из разных регионов страны, удостоенные звания «Мать-героиня» и орденов «Родительская слава», посетили Музей Победы. Для них провели экскурсии по уникальным экспозициям и рассказали о проектах, направленных на сохранение исторической правды и памяти. В Москву родители с детьми приехали по приглашению президента России Владимира Путина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотографии: пресс-служба Музея Победы

Музей Победы посетили семьи из девяти регионов России — всего более 100 человек. Они побывали на экскурсии по уникальной иммерсивной экспозиции «Подвиг Народа». Гиды рассказали о самых значимых событиях в истории Великой Отечественной войны, о том, как весь советский народ на фронте и в тылу приближал Великую Победу. Также родители больших семей узнали о всенародном историческом проекте «Лица Победы».





«Я думаю, очень важно, чтобы как можно больше людей знали об этом проекте и вносили истории о своих родных, которые воевали. Мы сами из Пскова, у нас всего 13 детей и мама с папой. Нас очень впечатлил Музей Победы, и мы рады, что нам выпала честь приехать в Москву всей семьей», — сказала Дарья Палетина из Пскова.



Михаил и Евгения Дерягины из Новосибирска воспитывают 8 детей. Вместе с детьми и другими многодетными семьями они побывали на экскурсиях по уникальным иммерсивным экспозициям «Подвиг Народа», «Битва за Москву. Первая Победа!» и другим. Экскурсоводы рассказали о самых значимых событиях в истории Великой Отечественной войны, о том, как весь советский народ на фронте и в тылу приближал Великую Победу.



«Мы в Музее Победы впервые. Конечно, мы много читали, много смотрели фильмов, но сегодня получилось всё это увидеть воочию, прочувствовать, понять и сопережить. Эмоции захватывают. Все наши бабушки работали в тылу, а дедушка воевал. Мы регулярно поддерживаем «Бессмертный полк». Для нас это важно, и сегодня в Музее Победы, это — своего рода наша дань памяти тем героическим людям, которые отстояли нашу страну», — сказал отец восьмерых детей Михаил Дерягин.



«Мой дедушка — участник Ялтинской конференции. Он обеспечивал безопасность перелётов всех руководящих лиц, был награжден. Второй дедушка пошёл добровольцем на фронт, но его вернули на Урал, и он был одним из крупнейших специалистов по добыче бокситов, которые потом перерабатывались для авиадвигателей. Мы рады, что мы здесь всей семьей, потому что дети должны знать, как досталась Победа в Великой Отечественной войне», — поделилась супруга Михаила Дерягина Евгения.



Семья из Херсонской области, у которых 13 детей и скоро появится 14-й ребенок, остались под большим впечатлением от музея на Поклонной горе. «Мы живём в 30 километрах от фронта и нам знакомо, что такое взрывы, эвакуация. Я волонтёр и многих людей эвакуировал с прифронтовой зоны. И до сих пор людям помогаем, печём хлеб и возим им. В Музее Победы все очень трогательно и максимально приближенно к реальности. У нас глубокая история, и здесь очень круто эта история показана, вдохновляет людей и молодёжь на подвиги, что нужно Родину любить, защищать и активно помогать всем людям», — сказал Александр Колотун.



Культурная программа для многодетных семей в Москве рассчитана на неделю. В ее рамках родители и дети посетят Кремль и Красную площадь, Музей Победы и другие знаковые места столицы.



Напомним, орденом «Родительская слава», учрежденным указом президента в 2008 году, награждаются родители (усыновители), которые воспитывают или воспитали семерых и более детей, обеспечивают надлежащий уровень заботы об их здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии.



Звание «Мать-героиня» присваивается матерям, родившим и воспитавшим десять и более детей.



