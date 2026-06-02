 
Общество

ФСБ: чиновники после прослушки иностранными спецслужбами попадают в санкционные списки

Чиновники, которых прослушивали иностранные спецслужбы, затеи попадают в санкционные списки США и Евросоюза. Об этом сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

«Фиксируем также следующую закономерность. Сначала спецслужбы взламывают устройство, а после сбора компромата жертвы слежки системно попадают в санкционные списки США и Евросоюза», - сказал он в видеокомментарии, распространенном ФСБ. Кроме того, впоследствии это используется для давления на человека.

В ФСБ сообщили, что сейчас проводится расследование уголовного дела, устанавливаются исполнители, каналы инфраструктуры, конкретные потерпевшие и объем скомпрометированных данных, пишет ТАСС.

«Сложившаяся ситуация показывает, что в условиях тотального контроля вопрос национальной безопасности, личной безопасности каждого напрямую зависит от соблюдения мер конфиденциальности при использовании аппаратов сотовой связи», - отметил сотрудник ФСБ.

Ранее в ФСБ сообщили о выявлении широкомасштабной акции иностранных спецслужб по внедрению и применению на мобильных устройствах высокопоставленных чиновников вредоносного программного обеспечения. 

