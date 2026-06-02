Главная медсестра ПОКБ представила регион на научно-практической конференции в Пензе

В Пензе прошла всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные аспекты повышения качества и доступности оказания медицинской помощи средним медицинским персоналом». От региона в ней приняла участие главная медицинская сестра Псковской областной клинической больницы, главный внештатный специалист по сестринской деятельности Минздрава области Юлия Тареева, сообщила больница на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Псковская областная клиническая больница / «ВКонтакте»

«Участие Юлии Тареевой — это возможность перенять федеральный опыт, представить наработки псковских медсестёр и укрепить профессиональные связи для дальнейшего развития службы», — комментируют в больнице.

В конференции приняли участие представители 57 регионов России, выступили с более чем 40 докладами от ведущих специалистов. На мероприятии были представлены две профильные секции.

Второй день работы на конференции был посвящен двум ключевым направлениям: профилактике неинфекционных заболеваний — как медсестры и фельдшеры первичного звена помогают предотвращать хронические болезни через диспансеризацию и школы здоровья,  а также охране здоровья женщин и детей — особенности сестринского ухода в педиатрии, акушерстве и гинекологии.

«Средний медицинский персонал — это лицо больницы. Именно медсестры чаще всего сопровождают лечение, обучают самопомощи и обеспечивают комфорт пациента. Повышение квалификации руководителей напрямую влияет на качество ухода во всех отделениях ПОКБ и ее филиалов. Обмен лучшими практиками, новые протоколы и современные подходы — все это вернется в Псковскую область, чтобы медицинская помощь становилась еще более доступной и качественной», — отмечают в ПОКБ.
