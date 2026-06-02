Тысячи стажировок предлагают выпускникам российских вузов

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob запускает федеральную программу поддержки работодателей, которая поможет привлекать молодых специалистов, формировать кадровый резерв и выстраивать систему преемственности внутри компаний, сообщили Псковской Ленте Новостей в сервисе. Инициатива реализуется совместно с Госкорпорацией «Роскосмос». Программа ориентирована на подготовку будущих инженеров, IT-специалистов, медицинских работников и других востребованных профессионалов.

SuperJob инвестирует 450 млн рублей в развитие программы. С 1 июня по 31 августа работодатели по всей России смогут бесплатно размещать на платформе практики, стажировки и вакансии для студентов и выпускников вузов и средних специальных учебных заведений.

Все предложения публикуются одновременно на платформе SuperJob Старт и основной площадке SuperJob с аудиторией более 51 млн соискателей.

Одним из первых участников программы стала Госкорпорация Роскосмос, которая уже разместила более 1000 стажировок для будущих инженеров и технических специалистов.

Сегодня кадровый дефицит остается одним из ключевых ограничений для развития российской экономики. Компании все чаще начинают работать с будущими сотрудниками еще во время обучения, чтобы заранее готовить специалистов под свои задачи и обеспечивать преемственность компетенций внутри организации, заметили аналитики сервиса.

Программа ориентирована на стажировки и практики по квалифицированным направлениям – в инженерии, IT, медицине, промышленности, науке, юриспруденции, дизайне и других сферах, требующих профильного образования. В программе не участвуют вакансии, не связанные с получением профессиональной квалификации.

Кроме бесплатного размещения, SuperJob поддержит работодателей своими медийными ресурсами: предложения получат дополнительное продвижение через социальные сети и другие коммуникационные каналы компании.

По данным SuperJob, 23% родителей подростков 14–17 лет сообщили, что их дети подрабатывали в течение учебного года — почти вдвое больше, чем годом ранее. При этом молодежь все чаще рассматривает стажировки не как формальность, а как возможность получить первый профессиональный опыт и начать карьеру еще во время учебы.