Чаще всего псковичи оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе – опрос

Чаще всего псковичи оставляют чаевые в ресторанах, барах и кафе. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob на основе результатов опроса, в котором приняли участие жители Пскова. Опрос проводился с 4 по 18 мая.

Чаще всего чаевые оставляют в ресторанах, барах и кафе: 28% опрошенных делают это всегда, еще 40% — иногда. В такси всегда дают на чай 5%, иногда — 40%. Курьерам всегда оставляют чаевые 6%, иногда — 31%. В парикмахерских и салонах красоты всегда поощряют персонал 10%, иногда — 18%. На заправках и автомойках всегда оставляют чаевые 4%, иногда — 21%. В гостиницах и отелях всегда дают на чай 5%, иногда — 19%.

Самые крупные суммы оставляют в отелях: 500 рублей. В ресторанах, барах и кафе средние чаевые достигли 250 рублей. В парикмахерских и салонах красоты в среднем оставляют 200 рублей. На заправках и автомойках чаевые достигают 130 рублей. В такси средняя сумма составляет 100 рублей. Курьерам также оставляют 100 рублей.