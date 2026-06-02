В МВД предупредили о мошеннических рассылках ко Дню России

Мошенники рассылают в мессенджерах и по электронной почте сообщения о «государственных выплатах» в честь Дня России. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Изображение создано нейросетью

«К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных «государственных выплатах» в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала «Госуслуги» или несуществующего «единого центра выплат», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Как пояснили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что из-за положительных эмоций у россиян снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, аферисты учитывают спрос потенциальных жертв на туризм и отдых, а также их массовое присутствие в интернете.

В МВД подчеркнули, что мошенники преимущественно маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и Следственного комитета. Помимо этого злоумышленники могут представляться сотрудниками портала «Госуслуги», кредитных организаций и социальных служб.