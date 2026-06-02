 
Общество

В МВД предупредили о мошеннических рассылках ко Дню России

0

Мошенники рассылают в мессенджерах и по электронной почте сообщения о «государственных выплатах» в честь Дня России. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Изображение создано нейросетью

«К числу наиболее распространенных схем относится рассылка в мессенджерах и по электронной почте сообщений о фиктивных «государственных выплатах» в честь праздника, которая перенаправляет на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала «Госуслуги» или несуществующего «единого центра выплат», — приводит «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

Как пояснили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что из-за положительных эмоций у россиян снижается критическая оценка поступающей информации. Кроме того, аферисты учитывают спрос потенциальных жертв на туризм и отдых, а также их массовое присутствие в интернете.

В МВД подчеркнули, что мошенники преимущественно маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и Следственного комитета. Помимо этого злоумышленники могут представляться сотрудниками портала «Госуслуги», кредитных организаций и социальных служб.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026