Названы категории работников с правом на отпуск за свой счет

Работодатель обязан предоставить отпуск за свой счет работающим пенсионерам, инвалидам, а также людям, у которых возникают определенные семейные обстоятельства. Об этом 2 июня сообщила юрист Марианна Портнова.

«Аналогичный по продолжительности отпуск положен родителям и супругам военнослужащих или сотрудников МВД, умерших из-за военной травмы или заболевания. Работающие инвалиды могут брать отпуск без сохранения зарплаты до 60 календарных дней в году», — сказала она в беседе с «РИА Новости».

Марианна Портнова уточнила, что работающие пенсионеры по старости имеют право на неоплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней.

Кроме того, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам сотрудник может получить такой отпуск на срок до пяти календарных дней. Для этого работнику необходимо подать письменное заявление. По словам юриста, к таким обстоятельствам относятся, в частности, рождение ребенка, регистрация брака или смерть близкого родственника.

