 
Общество

Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ»

Прием заявок на всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации начался сегодня, 2 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Газпром межрегионгаз».

Изображение предоставлено пресс-службой «Газпром межрегионгаз»

Мероприятие проводится «Газпром межрегионгаз» с целью поддержки лучших практик в освещении темы газификации регионов Российской Федерации. В этом году в конкурсе также смогут принять участие фотографы.

Работы будут рассматриваться в семи номинациях: лучший сюжет на телевидении и видеохостингах, лучшая публикация в печатном издании, лучшая публикация в информационном агентстве, лучшая публикация в интернет-издании, лучшая публикация в социальных сетях и блогах, лучший материал на радио и лучшее фото.

Конкурсные работы оценивает жюри под председательством заместителя председателя правления — начальника департамента ПАО «Газпром» Сергея Куприянова и генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергея Густова.

На конкурс принимаются материалы, вышедшие в период с 1 ноября 2025 года по 31 августа 2026 года. Прием работ продлится до 31 августа 2026 года.

Награждение победителей состоится на Петербургском международном газовом форуме, который пройдет с 6 по 9 октября.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку на электронный адрес: konkursgaz@yandex.ru. Форма заявки, а также информация о порядке участия, требованиях к материалам и критериях оценки представлена в разделе конкурса на официальном сайте.

«Приглашаем к участию!» — комментируют организаторы конкурса.

