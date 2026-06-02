В МЧС назвали алгоритм действий, который должны знать дети при пожаре

Родителям необходимо научить детей правильному алгоритму действий при пожаре, заявил замначальника главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы столичного главка МЧС РФ Александр Бобров.

«В первую очередь нужно рассказать детям, как правильно вызывать пожарную охрану, по каким телефонам. Проверить со своей стороны, как они усвоили эту информацию», — сказал Александр Бобров на пресс-конференции «Комплексные меры по обеспечению детской безопасности в летний период».

Он подчеркнул, что также родителям необходимо научить детей не прятаться во время пожара и после вызова пожарной охраны оставаться на связи с диспетчером МЧС и четко отвечать на его вопросы — специалист успокоит ребенка и объяснит ему, что необходимо делать дальше, пишет РИА Новости.

