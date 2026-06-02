В Новоржевском округе завершён первый этап обработки борщевика

На территории Новоржевского муниципального округа завершён первый этап обработки борщевика Сосновского. Об этом пишет глава округа Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / «ВКонтакте»

По её словам, всего обработано 44,2 гектара земель населенных пунктов и 15,42 гектара обочин и полос отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения. Первые результаты уже есть. Повторная обработка данных участков будет проведена в установленные сроки.

Напомним, что на территории Псковской области (в том числе Новоржевского муниципального округа) представляется субсидия многодетным семьям на ликвидацию очагов борщевика Сосновского на имеющихся земельных участках.

«Очень важно! Каждый собственник несёт ответственность за состояние своего участка. Поэтому, просим всех собственников участков, на которых произрастает борщевик, принять необходимые меры по его уничтожению механическим или химическим способом», - пишет глава округа.