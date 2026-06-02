Психолог рассказала, как декор рабочего места помогает снизить стресс

Фигурки персонажей из любимых вселенных, эстетичные органайзеры и мудборды помогают снизить уровень стресса и сделать работу более вдохновляющей, рассказала психолог бренда эмоциональных товаров modi Анастасия Мироненко.

«Фигурки персонажей из любимых вселенных становятся не просто элементами декора, а своеобразными эмоциональными "якорями". Именно такие вещи дарят ощущение уюта и помогают снизить стресс благодаря ассоциациям с любимыми историями, героями или заветными желаниями», - заявила эксперт.

По словам психолога, спокойные тона, порядок и дорогие сердцу предметы также снижают уровень стресса, помогая мозгу быстрее переключаться между задачами. Когда человек чувствует связь с пространством, уровень психологического напряжения заметно снижается, пишет РИА Новости.

Рабочее место постепенно перестает быть исключительно функциональной зоной, люди все чаще стремятся сделать его продолжением своей личности и интересов, добавила Мироненко.