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«Гайд-парк»: Марина Борисенкова о депутатской и общественной деятельности 

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Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Гайд-парк». Гость студии - депутат Псковской городской Думы по единому округу, председатель Псковского областного отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ней о депутатской и общественной деятельности. 

На минувшей сессии глава Пскова Борис Елкин представил перед депутатами отчет о деятельности администрации за минувший 2025 год. Что для Марины Борисенковой было наиболее важным в отчете? Всегда ли она согласна с приоритетами, которые в сфере ЖКХ обозначает администрация города? Виден ли качественный результат в работе ТОС? Какие проекты по ЖКХ и благоустройству, которые реализуются в этом году, лично для гостьи студии являются неоспоримо значимыми? Какие существуют проблемы в сфере трудоустройства людей с инвалидностью?

Об этом и не только – в 12.04. Видеотрансляцию можно будет посмотреть на RuTube-канале ПЛН-ТВ, в группе «ПЛН» «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. 

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