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Коллектив детсада «Огонёк» бережно хранит лучшие традиции дошкольного образования — Александр Козловский

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Детский сад №33 «Огонёк» в Пскове отметил 50-летие со дня основания. Особое внимание учреждению уделяют глава города Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, на округе которого расположен детский сад: в последние годы здесь были проведены ремонт кровли, обновление крылец и ограждения территории. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: Александр Козловский / Max

Победители предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам депутатов Государственной Думы Антон Мороз и Александр Козловский поздравили коллектив детского сада №33 «Огонёк» города Пскова с 50-летием.

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«За полвека здесь выросло не одно поколение юных псковичей. На протяжении многих лет коллектив детского сада бережно хранит лучшие традиции дошкольного образования, создавая для детей атмосферу заботы, внимания и поддержки. Сегодня эту важную работу продолжает профессиональная команда во главе с руководителем Светланой Сальниковой, благодаря которой учреждение успешно развивается и остаётся местом, где закладывается прочный фундамент для дальнейшего развития каждого ребёнка», — отмечает Александр Козловский.

Наряду с сохранением лучших традиций в детском саду создаются современные и комфортные условия для детей и сотрудников. Эта работа ведётся в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», направленной на развитие социальной инфраструктуры и создание достойных условий для воспитания подрастающего поколения.

Настоящим «украшением» праздника стала концертная программа, подготовленная воспитанниками. Юные артисты подарили гостям яркие эмоции и хорошее настроение. «А ещё на память о встрече мне вручили открытку, сделанную руками ребят. Такие подарки особенно ценны», — добавляет парламентарий.

Со словами напутствия к коллективу, воспитанникам и их родителям обратился настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев. Добрые пожелания также передали представители городской власти, отметив важную роль учреждения в воспитании подрастающего поколения.

 
«От всей души поздравляю коллектив, воспитанников, родителей и ветеранов детского сада «Огонёк» с юбилеем! Желаю учреждению дальнейшего развития, новых достижений, благополучия и ещё многих лет успешной работы на благо маленьких псковичей», — резюмирует Александр Козловский.
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Пресс-портреты

Козловский Александр Николаевич

Козловский Александр Николаевич

Депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Елкин Борис Андреевич

Елкин Борис Андреевич

Глава города Пскова

Мороз Антон Михайлович

Мороз Антон Михайлович

Депутат Псковской городской Думы 7-го созыва.

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