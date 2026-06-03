Коллектив детсада «Огонёк» бережно хранит лучшие традиции дошкольного образования — Александр Козловский

Детский сад №33 «Огонёк» в Пскове отметил 50-летие со дня основания. Особое внимание учреждению уделяют глава города Борис Елкин и депутат Псковской городской Думы Антон Мороз, на округе которого расположен детский сад: в последние годы здесь были проведены ремонт кровли, обновление крылец и ограждения территории. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в своем канале в мессенджере Max.

Фотографии: Александр Козловский / Max

Победители предварительного голосования партии «Единая Россия» по выборам депутатов Государственной Думы Антон Мороз и Александр Козловский поздравили коллектив детского сада №33 «Огонёк» города Пскова с 50-летием.

«За полвека здесь выросло не одно поколение юных псковичей. На протяжении многих лет коллектив детского сада бережно хранит лучшие традиции дошкольного образования, создавая для детей атмосферу заботы, внимания и поддержки. Сегодня эту важную работу продолжает профессиональная команда во главе с руководителем Светланой Сальниковой, благодаря которой учреждение успешно развивается и остаётся местом, где закладывается прочный фундамент для дальнейшего развития каждого ребёнка», — отмечает Александр Козловский.

Наряду с сохранением лучших традиций в детском саду создаются современные и комфортные условия для детей и сотрудников. Эта работа ведётся в рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия», направленной на развитие социальной инфраструктуры и создание достойных условий для воспитания подрастающего поколения.

Настоящим «украшением» праздника стала концертная программа, подготовленная воспитанниками. Юные артисты подарили гостям яркие эмоции и хорошее настроение. «А ещё на память о встрече мне вручили открытку, сделанную руками ребят. Такие подарки особенно ценны», — добавляет парламентарий.

Со словами напутствия к коллективу, воспитанникам и их родителям обратился настоятель храма святого благоверного князя Александра Невского города Пскова протоиерей Андрей Вахрушев. Добрые пожелания также передали представители городской власти, отметив важную роль учреждения в воспитании подрастающего поколения.