В ГД подготовят проект об оплачиваемом отпуске для родителей в выпускной

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут в Госдуму (ГД) законопроект о предоставлении родителям выпускников 9-х и 11-х классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом 3 июня сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект — о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний. При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов — в следующем созыве ГД», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Миронов отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном после окончания ребенком 9-го или 11-го класса. По словам политика, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети.

Лидер партии подчеркнул, что такой выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний 1 сентября.