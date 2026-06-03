 
Общество

В ГД подготовят проект об оплачиваемом отпуске для родителей в выпускной

0

Депутаты фракции «Справедливая Россия» подготовят и внесут в Госдуму (ГД) законопроект о предоставлении родителям выпускников 9-х и 11-х классов оплачиваемого выходного дня для посещения выпускного. Об этом 3 июня сообщил лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов.

«Мы подготовим и внесем в Госдуму новый законопроект — о предоставлении оплачиваемого выходного на выпускной и в День знаний. При всем желании в этом созыве Госдума рассмотреть его не успеет, но мы будем добиваться решения вопроса после выборов — в следующем созыве ГД», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

Миронов отметил, что родители должны иметь возможность взять выходной, чтобы присутствовать на вручении аттестата или выпускном после окончания ребенком 9-го или 11-го класса. По словам политика, многие семьи годами ждут этого момента, а родители часто переживают такой день даже глубже, чем дети.

Лидер партии подчеркнул, что такой выходной должен быть оплачиваемым. Аналогичную норму, по его словам, предлагается закрепить и для Дня знаний 1 сентября.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026