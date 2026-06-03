Уроки в цифре

Как не остаться без денег (а то без свободы), бронируя в интернете жилье, помогая нуждающимся или отвечая на звонок с незнакомого номера? Каким образом пользоваться нейросетями с максимальной эффективностью? Чего не делать, чтобы не стать дроппером, то есть человеком, чью карточку будут использовать мошенники, за что придется отвечать перед законом? А как защитить питомца в сети? Развитие цифровой среды поставило перед обществом такие вопросы, на которые приходится отвечать впервые. Приходится сразу всем, взрослым и детям. Нынешние школьники из поколения «Альфа», про которых говорят, что они родились со смартфоном в руке, уязвимы перед цифровыми угрозами еще больше. Во-первых, из-за иллюзии, что они во всем разбираются, во-вторых, потому что по-прежнему остаются детьми, нуждающимися в мудром наставничестве о том, «как жить эту жизнь». Псковская Лента Новостей узнала, как школьные «Уроки цифры» и «Цифровой ликбез» помогают закрыть этот пробел.

От столицы до окраин

Повышение цифровой грамотности, увеличение знаний об информационной безопасности, развитие ключевых компетенций, необходимых для цифровой экономики, ранняя профориентация — все это дают занятия по федеральным проектам «Цифровой ликбез» и «Цифровые уроки», заверяют в министерстве образования Псковской области. Весь прошлый учебный год такие занятия проходили в школах региона.

В минувшем учебном году 23 214 учеников (34,5%) из 150 школ Псковской области приняли участие во всероссийских проектах по обучению цифровой грамотности и кибербезопасности «Урок цифры» и «Цифровой ликбез».

Важно, что материалы к просветительским урокам готовят ведущие цифровые компании-лидеры: VK, благотворительный фонд «Вклад в будущее», «СКБ Контур», «Лаборатория Касперского», «Авито», «Яндекс», «Ростелеком». То есть знания одинаково актуальные, современные и поданные в легкоусвояемой форме получают как столичные школьники, так и те, кто сидит за партой в муниципальной школе на дальнем краю Псковской области.

«"Урок цифры" — полезные занятия, с помощью которых можно донести актуальную информацию до школьников даже из самых отдаленных районов нашей страны. Знание цифровых технологий, принципов работы искусственного интеллекта сегодня требуется всем без исключения, - отмечает федеральный министр просвещения Сергей Кравцов, приезжавший в Псков на Последний звонок завершившегося учебного года. - И очень важно, чтобы уже со школьной скамьи ребята узнавали эту информацию и, возможно, планировали свою карьеру, ориентируясь на стремительно развивающиеся области знаний».

Материалы «Уроков цифры» и «Цифрового ликбеза» рекомендованы педагогам для проведения занятий по информатике, обществознанию, для использования на кружках и внеклассных мероприятиях, для домашних заданий. Ученики могут пройти урок самостоятельно, в классе с учителем или вместе с родителями. А по итогам учебного года на портале можно проверить свои знания и получить электронный сертификат об успешном их усвоении.

«Участие в проектах носит исключительно рекомендательный характер и не является обязательным», - подчеркивает министр образования Псковской области Александр Сорокин.

Часть занятий прошла в формате открытого урока. «Как цифровые привычки меняют мир», «Благотворительность: как помогать безопасно», «Как безопасно бронировать жильё для путешествия», «Учись честно», «Умная выгода», «Дропперство», «Безопасное общение в мессенджерах», «Защита питомца в цифровом мире», «Вредные советы по цифровой безопасности», «Подозрительные звонки» — такие темы во время «Цифрового ликбеза» поднимали в псковском лицее №21, в великолукских Педагогическом лицее и гимназии имени Софьи Ковалевской, в школах Стремутки, Середки, Тямши, Струг Красных и островской школе №7. На «Уроках цифры» в псковских вечерней школе и техническом лицее, в великолукских школах №1 и №2, гимназии имени Софьи Ковалевской, в Писковичах темами открытых уроков стали «ИИ-агенты», «Видеоплатформа», «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность», «Кибербезопасность в космосе», «Анализ данных: как алгоритмы помогают находить нужное каждому», «Как ходить на квантах».

По ту сторону экрана

Благодаря национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» в Псковской области запущен широкий спектр программ для молодежи, они позволяют школьникам не просто на практике познакомиться с кибербезопасностью, но и оказаться по ту сторону экрана — попробовать себя в разработке приложений. Например, по проекту «Код будущего» школьники с 8 по 11 класс и студенты колледжей бесплатно осваивают программирование, робототехнику и технологии искусственного интеллекта.

Виталий Рахманов, начальник управления цифрового развития областного правительства проводит мастер-класс для псковских школьников о противостоянии киберугрозам, ноябрь 2025 года.

Важной составляющей обучения стали очные встречи со школьниками. К таким мероприятиям на регулярной основе привлекаются специалисты крупнейших ИТ-компаний и операторов связи.

«Мы рассматриваем цифровую грамотность не как узкий набор технических навыков, а как фундамент личной безопасности и будущей конкурентоспособности школьников, - говорит Виталий Рахманов, начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области. - Чтобы информация была актуальной, мы транслируем её «из первых рук». Разбираем с ребятами не теорию из учебников, а реальную кибергигиену: как работают хакерские атаки, как распознать мошенников и защитить свои данные. В мире, где нейросети развиваются стремительно, понимание этих процессов становится для молодежи критически важным защитным барьером».

В 2026 году кристально ясно: интернет — не просто развлечение, а пространство, без интеграции в которое невозможно представить полноценную повседневность. Значит, взрослые должны позаботиться о том, чтобы каждый выход в сеть оставался для детей как минимум безопасным. Виртуальное пространство во многом повторяет реальность, где не всегда удается быстро выпрямить искривления, но знания о них помогают с успехом обходить препятствия. Вызовы новые, но старая поговорка «предупрежден — вооружен» все еще актуальна.

Валентина Семенова