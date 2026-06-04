Это не придуманные сюжеты, а судьбы конкретных женщин — Алла Маркина о своей книге «Королевы обнажают душу»

Книга реальных женских судеб «Королевы обнажают душу», включающая 30 жизненных историй и 70 интерактивных метафорических карт с советами от королев красоты, вышла в свет и отправилась в гастрольный тур. Об этом сообщила президент фонда «Планета женщин» и директор фестиваля «Миссис Россия» Алла Маркина в эфире радио ПЛН FM.

Алла Маркина, которая почти 30 лет организует конкурсы красоты и называет себя «архивариусом женских судеб», посвятила изданию два года плотной работы. Автор включила в книгу 30 рассказов, которые описывают реальные судьбы участниц конкурсов. Для соблюдения конфиденциальности она изменила имена и названия городов героинь.

«Я эту книгу решила написать для того, чтобы объяснить всему миру, для чего женщина идёт на конкурс. Книга невероятна именно тем, что она построена не из каких-то придуманных историй, это жизненные истории. Это истории конкретных девчонок, женщин», — пояснила Алла Маркина.

Особую ценность изданию придаёт инновационная четвёртая часть, которая содержит 70 метафорических карт-высказываний от королев красоты из разных регионов России. Читатель получает возможность каждый день открывать новую страницу или загадывать число от одного до семидесяти, чтобы получить жизненный совет или поддержку. Например, под шестнадцатым номером скрывается напутствие от медсестры из Сыктывкара Людмилы Поздеевой, а под тридцать вторым — послание от действующей «Миссис Россия» Екатерины Семёновой.

«Люди, которые будут иметь эту книгу, не только её прочитают, они смогут пользоваться ею каждый день, открывая либо просто страницу, которая им откроется, либо загадывая число. Мы собрали 70 мудрых высказываний», — отметила президент фонда «Планета женщин».

По словам гостьи студии, литературные чтения и презентации книги вызывают у аудитории сильный эмоциональный отклик и проходят со «слезами очищения». Алла Маркина считает, что проживание чужого опыта помогает людям открыть душу, снять маски и научиться радоваться жизни «здесь и сейчас».

«Когда человек проживает, у него открывается душа, наворачиваются слёзы. Это значит, что у человека есть ещё запас душевности. Он открыт к боли другого человека. Он может на себя это примерить, он может на этом примере для себя сделать вывод», — подчеркнула Алла Маркина.

Гастрольный тур в поддержку книги уже охватил Москву, Мальту и Великие Луки. В столичном театре Юрия Куклачёва презентация собрала 250 гостей, а рассказы со сцены читали известные актрисы Ксения Алфёрова и Елена Захарова. Организаторы планируют провести выступления в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, где во Дворце молодёжи собирутся почти 200 гостей. Летняя часть тура завершится 19 июня литературными чтениями в библиотеке Президентской академии.