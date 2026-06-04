Это не придуманные сюжеты, а судьбы конкретных женщин — Алла Маркина о своей книге «Королевы обнажают душу»

Книга реальных женских судеб «Королевы обнажают душу», включающая 30 жизненных историй и 70 интерактивных метафорических карт с советами от королев красоты, вышла в свет и отправилась в гастрольный тур. Об этом сообщила президент фонда «Планета женщин» и директор фестиваля «Миссис Россия» Алла Маркина в эфире радио ПЛН FM.
Алла Маркина, которая почти 30 лет организует конкурсы красоты и называет себя «архивариусом женских судеб», посвятила изданию два года плотной работы. Автор включила в книгу 30 рассказов, которые описывают реальные судьбы участниц конкурсов. Для соблюдения конфиденциальности она изменила имена и названия городов героинь.
Особую ценность изданию придаёт инновационная четвёртая часть, которая содержит 70 метафорических карт-высказываний от королев красоты из разных регионов России. Читатель получает возможность каждый день открывать новую страницу или загадывать число от одного до семидесяти, чтобы получить жизненный совет или поддержку. Например, под шестнадцатым номером скрывается напутствие от медсестры из Сыктывкара Людмилы Поздеевой, а под тридцать вторым — послание от действующей «Миссис Россия» Екатерины Семёновой.
По словам гостьи студии, литературные чтения и презентации книги вызывают у аудитории сильный эмоциональный отклик и проходят со «слезами очищения». Алла Маркина считает, что проживание чужого опыта помогает людям открыть душу, снять маски и научиться радоваться жизни «здесь и сейчас».
Гастрольный тур в поддержку книги уже охватил Москву, Мальту и Великие Луки. В столичном театре Юрия Куклачёва презентация собрала 250 гостей, а рассказы со сцены читали известные актрисы Ксения Алфёрова и Елена Захарова. Организаторы планируют провести выступления в Санкт-Петербурге и Великом Новгороде, где во Дворце молодёжи собирутся почти 200 гостей. Летняя часть тура завершится 19 июня литературными чтениями в библиотеке Президентской академии.