Сбер и правительство Петербурга запускают программы цифровой грамотности для учащихся и педагогов

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и Правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Сбербанк

Документ закрепляет партнерство Сбера и правительства города, которое будет направлено на развитие проектов в сфере внедрения цифровых технологий и современных методов обучения в петербургских школах, организацию профориентации учащихся, а также проведение совместных семинаров и конференций для руководителей.

Председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов отметил:

«Сегодня Сбер сотрудничает со многими ведущими образовательными учреждениями Северо-Запада: мы обучаем цифровым навыкам и учеников, и учителей. Я убеждён: образование работает на перспективу — что вложим в детей и педагогов сегодня, то и получим завтра. Именно цифровая грамотность и привычка учиться всю жизнь помогут ребятам оставаться востребованными и самим формировать свое будущее. Новое соглашение с Правительством Петербурга — ещё один шаг к тому, чтобы каждый школьник раскрыл свой потенциал, каждый педагог повысил квалификацию и показал ученикам: технологии — это пространство для самореализации и творчества».

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина акцентировала внимание на том, что данное партнерство ориентировано на содействие педагогам в освоении современных технологических решений и внедрении инновационных практик в их повседневную профессиональную деятельность.

«Наше сотрудничество со Сбером направлено на то, чтобы помочь учителям использовать технологии и инноваций в ежедневной работе для снятия рутинной нагрузки. Уже сегодня мы достигли конкретных результатов: вместе запустили образовательную программу «Алгоритмики» для обучения детей программированию и цифровым навыкам, учителя используют сервис «Ассистент преподавателя» для подготовки к занятиям и профессионального развития, для студентов медвузов и специалистов в области медицины работает кампус «Школа 21» на базе Центра им. В.А. Алмазова. Сегодня цифровая грамотность — это не просто полезный навык, а фундамент, на котором строится успешное будущее и учеников, и педагогов», - заключила Ирина Потехина.