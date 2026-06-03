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Сбер и «Город Солнца» построят микрорайон с социальной инфраструктурой в Кузьмолово

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На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «СЗ «Город Солнца» заключили соглашение о развитии эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в сфере комплексного развития территории. Документ подписали председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов и президент компании ООО «СЗ «Город Солнца» Александр Рязанов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото здесь и далее: Сбербанк     

По условиям партнерства Сбер выделит ООО «СЗ «Город Солнца» финансирование на комплексное развитие территории «Ручьи-2» в Кузьмолово (Всеволожский район Ленинградской области). Проект предполагает возведение жилого комплекса, развитие транспортной и коммерческой инфраструктуры, строительство школ, детских садов, поликлиник и физкультурно-оздоровительных центров.

Помимо кредитных средств, Сбер предоставит «СЗ «Город Солнца» доступ к современным технологиям управления финансами и инструментам повышения операционной эффективности для оптимизации бизнес-процессов застройщика за счёт цифровых решений экосистемы банка.

«Развитие территорий — один из наших приоритетов. В последние годы люди всё чаще отдают предпочтение пригородным жилым комплексам, где сочетаются комфорт и экология. «СЗ «Город Солнца» вместе со Сбером реализует этот запрос, обеспечивая жителям высокий уровень жизни. Наше сотрудничество — это не просто финансирование жилого строительства, но и создание полноценной городской среды: школ, поликлиник и спортивных центров. Мы видим в этом не отдельный проект, а модель развития рынка загородной недвижимости – умного, комфортного, по-настоящему человечного. Именно такая среда становится главным результатом нашей совместной работы», - обратил внимание председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Президент компании ООО «СЗ «Город Солнца» Александр Рязанов подчеркнул:

«В сложные времена, когда вокруг бушует экономический шторм, важно, чтобы рядом были верные друзья и надежный партнер, который в самый сложный момент подставит плечо. Думаю, что в лице Cбера мы нашли такого партнера».

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