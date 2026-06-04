Руководство профсоюзов СОЦПРОФ и Министерство образования РФ провели рабочую встречу по вопросам развития кадетского движения в России. Об этом сообщил лидер объединения профсоюзов Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Вострецов / Telegram

«Мы должны суметь вовлечь в процесс образования и воспитания наших школьников как можно больше ребят, вернувшихся с СВО», — отметил Сергей Вострецов.

«А главное, если кадетское движение охватит все школы нашего государства, мы сможем подготовить достойную смену и элиту не только для военных и силовых ведомств, но и для всей государственной машины управления», — подчеркнул заместитель председателя СОЦПРОФ по патриотическому воспитанию, Герой России Дмитрий Полковников.

По словам Сергея Вострецова, после Великой Отечественной войны многие ветераны ушли работать в школы учителями труда, физкультуры и военруками: «Это была элита образования. Во многом благодаря ветеранам удалось воспитать Гагариных, Чилингаровых и Лавровых. Послевоенная элита во многом до сих пор остается несломленным хребтом России.

Министр рассказал о подготовке указа президента по вопросам кадетского движения и полностью поддержал идеи профсоюзных руководителей. В ходе совещания участники договорились о совместной работе в данном направлении.